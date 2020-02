Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 22-jährigen Vermissten

Groß Plasten (ots)

Im Rahmen der Vermisstensuche wurde die Polizei durch die Rettungshundestaffel Vier Tore e.V. und nicht wie zuerst geschrieben durch die Rettungshundestaffel des DRK unterstützt.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Helfern und ihren vierbeinigen Kollegen für die mehrtägige Unterstützung!

Erstmeldung:

Seit Donnerstag, dem 23.01.2020 wird der 22-jährige Nico Mertens aus Berlin vermisst. Die Mutter des Vermissten hatte am Abend des 29.01.2020 eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Berlin erstattet, nachdem sie ihren Sohn seit dem 23.01.2020 nicht mehr erreichen konnte. Da der Vermisste seinen Lebensmittelpunkt in Groß Plasten hat, wurde das Polizeihauptrevier Waren über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Bisherige Ermittlungen haben ergaben, dass Herr Mertens zuletzt an seiner Arbeitsstätte in einem Hotel in der Schloßstraße in Groß Plasten am 19.01.2020 gegen 22:00 Uhr von Arbeitskollegen gesehen wurde. Seit diesem Zeitpunkt ist der Vermisste unbekannten Aufenthaltes. Herr Mertens kann wie folgt beschrieben werden:

- Alter 22 Jahre - ca. 170 cm groß - schlanke Gestalt - schwarze, schulterlange Haare, braune Augen, - am Hinterkopf des Haaransatzes befindet sich ein sogenanntes

Feuermal Zur Bekleidung liegen keine näheren Hinweise vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Aufenthalt des Vermissten aufgenommen. Die Suchmaßnahmen wurden aufgrund eines Zeugenhinweises auf das Gebiet um den Klein Plastener See in Groß Plasten konzentriert. Zur Unterstützung bei der Suche kamen am 31.01.2020 und am 01.02.2020 die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes mit 10 Suchhunden sowie der Polizeihubschrauber und Polizeitaucher zum Einsatz. Da erneuter Einsatz der Polizeitaucher am gestrigen Tag und die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei erfolglos verliefen, bitten wir die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Nico Mertens. Wer den Vermissten nach dem 19.01.2020 gesehen hat, bzw. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991 - 176 0 zu melden. Die Suchmaßnahmen werden am heutigen Tag mit Unterstützung der Beamten der Wasserschutzpolizei auf dem Klein Plastener See fortgesetzt.

