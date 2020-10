Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Am Freitagvormittag, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, stand ein Toyota Auris, Farbe grau, ordnungsgemäß auf Parkplätzen in der Ringstraße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein anderer Pkw gegen die rechte Fahrzeugseite des Toyota. An diesem entstand ein Schaden von 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Gaggenau, Telefon 07225 98870, in Verbindung zu setzen.

/AHim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell