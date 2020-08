BPOL-KS: Randale im ICE

Bundespolizeiinspektion Kassel

Für Ärger hat am Donnerstag (20.08.) ein 41-jähriger Österreicher im ICE von Hamburg nach München gesorgt. Anlass war das aggressive Verhalten des alkoholisierten Mannes gegenüber anderen Reisenden und dem Bahnpersonal. Ebenfalls weigerte er sich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe kam die Bundespolizei zu Hilfe. Der Österreicher änderte auch gegenüber den Beamten sein Verhalten nicht und so folgte durch den Zugbegleiter ein Fahrtausschluss. Begleitet von erheblichem Widerstand konnte er zur Dienststelle der Bundespolizei in Kassel gebracht werden. Im Handgepäck fanden die Polizisten ca. 22 Gramm Marihuana. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Die Bundespolizei hat gegen den Randalierer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Österreicher wieder entlassen.

