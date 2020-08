Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zweimal Schmierereien

Melsungen (Hessen) Wetzlar (Hessen) (ots)

Gleich zweimal haben unbekannte Täter am Mittwoch (19.08.) zugeschlagen. In den frühen Morgenstunden beschmierten sie einen Reisezugwagen, im Bahnhof Melsungen, auf einer Fläche von ca. 20 Quadratmetern. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1600 Euro.

In einer Unterführung im Bahnhof Wetzlar verunreinigten, ebenfalls Unbekannte, eine Wand auf einer Fläche von ca. 3 Quadratmetern. Der Sachschaden beträgt ca. 240 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de erbeten.

