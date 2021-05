Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L551/Metallteil beschädigt weißen Skoda Yeti

Coesfeld (ots)

Ein Metallteil hat am Donnerstag (20.05.21) einen weißen Skoda Yeti beschädigt. Gegen 17.50 Uhr befuhr eine 64-jährige Dülmenerin die L551 in Richtung Dülmen. An der Einmündung zur K13 kam ihr ein heller Kastenwagen entgegen. Der Fahrer wich dem Metallteil aus. Dadurch schleuderte dieses auf die Fahrbahn der Dülmenerin.

Wer Hinweise zur Herkunft des Metallteils geben kann, soll sich unter 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell