POL-WHV: Naturschutzgebiet "Sandentnahmestelle Neustadtgödens": Illegale Entsorgung von Altreifen, Strafverfahren eingeleitet

Zetelermarsch (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und des Landkreises Friesland

In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober wurden in der Zetelermarsch im Bereich des Naturschutzgebietes "Sandentnahmestelle Neustadtgödens" über 20 Pkw-Altreifen illegal in einem Gebüsch entsorgt. Die ehemalige Sandentnahmestelle mit verschiedenen Entwicklungsstadien eines sich bildenden Rückzugsraumes für wildwachsende Pflanzen und freilebende Tiere wird geschützt, damit sich dieser Lebensraum möglichst ungestört entwickeln kann. Es soll besonders aus Gründen des Vogelschutzes und wegen seiner wissenschaftlichen Bedeutung für die Beobachtung und Erforschung von Renaturierungsabläufen erhalten werden.

Die Ablagerung von Abfällen ist gemäß Schutzgebietsverordnung verboten und somit wird ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen eingeleitet. An den Reifen waren teilweise Beschriftungen angebracht. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der Rufnummer 04453 989590 in Verbindung zu setzen.

