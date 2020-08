Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Nach Unfallflucht - Fahrer eines schwarzen BMW X3 gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der Kirchhellener Straße sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen BMW X3. Ermittlungen haben ergeben, dass ein solches Auto an der Unfallflucht beteiligt gewesen sein muss. Der gesuchte Wagen ist ein neueres Modell, ab Baujahr 2014. Ein weißer Citroen, der unterhalb der A2-Brücke parkte, wurde bei einer Unfallflucht zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen massiv an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Hinweise zu dem gesuchten X3, der ebenfalls beschädigt sein müsste, oder dessen Fahrer/Halter nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

