Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mercedesfahrer flüchtet nach Unfall mit 12-jährigem Radler

Recklinghausen (ots)

Am Lipper Weg kam es am Sonntag um 19.00 h zu einem Unfall mit einem 12-jährigen Jungen aus Marl, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Ein Auto bog vom Lipper Weg nach rechts in die Bergstraße ab und wurde dabei bis auf die Mitte der Gegenfahrbahn aus der Kurve getragen. Dort war gerade der 12-Jährige auf dem Fahrradüberweg unterwegs. Das Fahrrad des Jungen wurde vom Auto touchiert, er kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Mercedes, möglicherweise einen AMG der C-Klasse handeln. Aus dem Auto kam laute Musik. Zeugen sollen sich beim Verkehrskommissariat in Gladbeck melden (0800 2361 111).

