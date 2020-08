Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Streit am Neumarkt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Streit Am Neumarkt ist am Sonntagnachmittag ein 43-jähriger Mann aus Recklinghausen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war er gegen 17.20 Uhr mit einem 45-Jährigen aus Recklinghausen aneinandergeraten. Aus einem Wortgefecht wurde dann eine Schlägerei. Dabei wurde der 43-Jährige mit einem Messer verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der 45-Jährige flüchtete direkt nach der Tat, stellte sich aber wenig später selbst der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

