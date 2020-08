Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Seniorin wird Opfer von Trickbetrügern

Recklinghausen (ots)

In Recklinghausen-Hochlarmark ist am vergangenen Freitag eine Seniorin von Betrügern um ihr Erspartes gebracht worden. Die Frau erhielt einen Anruf. Der Mann am Telefon gab sich als Bankmitarbeiter aus und erzählte der Frau, jemand habe mit ihrem Namen einen Überweisungsträger unterschieben. Als Vorsichtsmaßnahme solle sie deshalb ihr Erspartes der Polizei übergeben. Dafür käme extra ein Beamter vorbei. Die alte Dame glaubte dem vermeintlichen Bankmitarbeiter und legte - wie vereinbart - Geld in einer Plastiktüte in den Hausflur. Als es dann wenig später klingelte, öffnete die Frau die Tür. Wenig später war das Geld weg. Erst als sie einer Nachbarin davon erzählte und diese den Betrug witterte, wurde die Polizei gerufen. Weil die Seniorin den Geldboten nicht gesehen hat, liegt auch keine Beschreibung vor. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich zu melden. Wer am Freitag (14.08.2020) zwischen 11 und 12 Uhr verdächtige Personen im Bereich Westfalenstraße gesehen hat, der wird gebeten, beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Die Polizei warnt vor dieser und ähnlichen Maschen. Sprechen Sie mit Angehörigen darüber. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Im Zweifelsfall rufen sie immer direkt die 110 an.

