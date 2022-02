Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fußgänger schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Dienstag kam es in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletz wurde. Der 52-jährige Fahrer eines VW war gegen 20.40 Uhr auf der Lindenstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Als ein 31-jähriger Fußgänger unvermittelt die Straße betritt, konnte der VW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige stand vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die 52-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen blieb die Lindenstraße zwischen den beiden dortigen Kreisverkehren gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell