POL-ME: Ermittlungserfolg für Kreis Mettmanner Kriminalkommissariat: Polizei nimmt Mitglieder einer Einbrecherbande fest - Kreis Mettmann - 2104085

Mettmann

Gemeinsame Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Mettmann sowie der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Unter Sachleitung der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral-Ansprechstelle für die Verfolgung organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) ermittelt das Kriminalkommissariat 15 der Kreispolizeibehörde Mettmann aktuell gegen fünf Beschuldigte - unter anderem wegen bandenmäßigen Einbruchdiebstahls.

Hierbei konnte die Kreispolizeibehörde Mettmann nun einen außergewöhnlichen Ermittlungserfolg verbuchen: Ende vergangener Woche (Freitag, 16. April 2021 und Samstag, 17. April 2021) konnte eine beim hiesigen Kriminalkommissariat 15 eingerichtete Ermittlungskommission ("EK Tarzan") mehrere Mitglieder einer mutmaßlichen Einbrecherbande aus Osteuropa festnehmen und dem Haftrichter vorführen.

Ursprung der Ermittlungen waren zwei spektakuläre Einbrüche vergangenes Jahr in Ratingen sowie im Bereich des Polizeipräsidiums Aachen. Dort hatten bis dato noch unbekannte Täter auf nahezu identische Begehungsweise zwei Geldautomaten aus den Vorräumen von Supermärkten entwendet, indem sie mit einem Transporter die Glasfassaden der Läden durchbrochen hatten. Anschließend hatten die Täter dort stehende Geldautomaten mit einem Gurt umbunden und mit dem Klein-Lkw aus ihren Verankerungen gerissen. In beiden Fällen konnten die Täter zunächst unerkannt fliehen ( die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete darüber in ihrer Pressemeldung OTS 2007013; siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4641612 - das Polizeipräsidium Aachen berichtete ebenfalls in einer Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4605660 ).

Es folgten umfangreiche behördenübergreifende Ermittlungen verschiedener Strafverfolgungsbehörden, welche federführend von den Kriminalbeamten der "EK Tarzan" bei der Kreispolizeibehörde Mettmann geführt wurden.

Im Zuge dieser intensiven Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen fünf Männer (im Alter von 33, 47, 48 und 54 Jahren) aus Osteuropa, die nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht nur im Verdacht stehen, in wechselnder Besetzung für die beiden Einbrüche und Geldautomatenentwendungen in Ratingen und Aachen verantwortlich zu sein, sondern denen inzwischen insgesamt 15 Einbrüche und Einbruchsversuche in Supermärkte, Baumärkte, Firmen und Tankstellen sowie sechs Diebstähle von Lkw zur Last gelegt werden. Zudem sollen drei der fünf Tatverdächtigen auch gemeinschaftlich einen Raub auf eine Seniorin in Süddeutschland begangen haben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erbeuteten die bundesweit agierenden Täter dabei insgesamt über 215.000 Euro Bargeld.

Die fünf Beschuldigten wurden in den vergangenen Tagen in Düsseldorf und in Krefeld festgenommen. Zudem wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Düsseldorf (Benrath, Garath, Holthausen und Flingern) vollstreckt und hierbei fünf Wohnungen durchsucht. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial und auch Diebesgut sichergestellt.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurden inzwischen alle fünf Männer dem Amtsgericht Düsseldorf zugeführt. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Rückfragen beantwortet die zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Staatsanwalt Julius Sterzel, unter der Rufnummer 0211 6025-2527.

