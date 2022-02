Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall auf Bolwinsweg

Papenburg (ots)

Am Dienstag kam es auf dem Bolwinsweg in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 80-Jähriger fuhr gegen 9 Uhr mit seinem Toyota vom Parkplatz des dortigen Supermarktes. Aufgrund gesundheitlicher Probleme überfuhr er anschließend den Bolwinsweg zum Parkplatz des gegenüberliegenden Modehauses, wo der Toyota mit einem dort geparkten Pkw kollidierte. Trotzt sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

