Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Am Montagabend ist es an insgesamt neun Orten im Bereich der PI Emsland/Grafschaft Bentheim zu Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gekommen. Die größte Versammlung mit etwa 130 Teilnehmern fand dabei erneut in Papenburg statt. Die Teilnehmer wurden durch den Versammlungsleiter auf die von der Versammlungsbehörde auferlegten Beschränkungen hingewiesen. Die Versammlungsteilnehmer hielten sich an die Beschränkungen. Es kam zu keinerlei Verstößen. Zu einer nicht angemeldeten Versammlung kam es in Meppen. Rund 30 Personen Versammlungsteilnehmer trafen sich im Bereich der Innenstadt. Zu einem Aufzug von Kritikern der Corona-Maßnahmen kamen etwa 25 Personen in Lingen zusammen. Dabei wurden gegen acht Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Maskentragepflicht eingeleitet. In Emsbüren versammelten sich etwa 15 Personen. In Dörpen stellte die Polizei 32 Personen fest. Im Landkreis Grafschaft Bentheim waren an vier verschiedenen Orten insgesamt 30 Personen feststellbar. Bei diesen Versammlungen kam es zu keinerlei nennenswerten Vorkommnissen.

