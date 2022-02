Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Einbruch in Rohbau

Walchum (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag zunächst gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer in der Hasselbrocker Straße. Aus diesem entwendeten sie Werkzeug und einen Haustürschlüssel. Im Anschluss gelangten sie mit dem Schlüssel in den Rohbau und entwendeten diverse Baugeräte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell