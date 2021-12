POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Wertheim-Hofgarten: Einbruch in Einfamilienhaus

Gewaltsam sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Wertheim-Hofgarten eingedrungen. Im Zeitraum von Montag, 15 Uhr, bis Dienstagfrüh, 6.40 Uhr, brachen sie zwei Fenster des Gebäudes in der Straße "Oberer Neuberg" auf und gelangten in die Innenräume. Im Inneren durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Enwendet wurde offenbar nichts. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

