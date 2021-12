Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Limbach: Garagenbrand

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kurz vor 24.00 Uhr, entzündete sich in Limbach-Wagenschwend aus unbekannter Ursache an den Balken einer gemauerten Garage ein Feuer. Der Brand breitete sich auf das gesamte Ziegeldach aus. Ein in der Garage abgestellter 2er BMW Cabrio sowie diverse Gartengeräte wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und somit ein Übergreifen auf das unmittelbar danebenstehende Wohnhaus verhindern. Der Gesamtschaden wurde auf 80.000 Euro geschätzt. Ein Personenschaden entstand nicht. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich keine.

