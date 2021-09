Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Unfall bei Fahrspurwechsel - Zeugen gesucht (27.09.2021)

Singen (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Autos ist es am Montag gegen 16 Uhr auf der Hauptstraße gekommen. Ein BMW und ein VW Passat fuhren stadteinwärts, als es zwischen den Autos bei einem Fahrstreifenwechsel zur Berührung kam. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten beide Fahrer ihre Autos bereits neben die Fahrsteifen gestellt, so dass die Beamten den Unfallhergang nicht eindeutig klären konnten. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von je 1.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise zum Hergang geben können, sich an das Polizeirevier Singen, Telefonnummer 07731 888-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell