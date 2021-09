Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. Konstanz) Brandstiftung an einem Wohnanhänger (27.09.2021)

Gottmadingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Brand eines Wohnanhängers, der am Montagabend, gegen 22.00 Uhr, in der Maybachstraße festgestellt worden ist. Der Wohnanhänger stand nach ersten Erkenntnissen bereits mehrere Wochen ohne Kennzeichen im Einmündungsbereich Carl-Benz-Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wohnanhänger in Vollbrand und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Gottmadingen gelöscht. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen wurden von der Polizei aufgenommen. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell