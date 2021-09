Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. Konstanz) Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (25.09.2021)

Steißlingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr den Kühlergrill und den rechten Kotflügel eines auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Singener Straße abgestellten Opel zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, zu wenden.

