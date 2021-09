Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebe brechen Baucontainer auf und stehlen Werkzeug und Diesel (27.09.2021)

Hüfingen (ots)

Einbrecher haben in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich des Gewanns "Schlehwiesen" ihr Unwesen getrieben. Unbekannte brachen das Tor einer landwirtschaftlichen Scheune auf und durchsuchten das Innere, wobei ihnen jedoch nichts von Wert in die Hände fiel. Die Täter brachen auch mehrere in der Nähe befindliche Baucontainer auf und stahlen daraus diverse Kisten mit Werkzeug. Mit vorgefundenen Schlüsseln öffneten sie noch die Tanks mehrerer Baufahrzeuge und schlauchten deren Treibstoff ab. Wie hoch die Schadenssumme ist, muss die Polizei noch ermitteln. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

