Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Alfeld, Einbruchsdiebstahl in eine leerstehende Wohnimmobilie in der Gemeinde Freden (Berichtigung)

Hildesheim (ots)

Alfeld (hey) - Der Polizei Alfeld wurde am Samstagvormittag, den 08.05.2021 ein Einbruchsdiebstahl in eine leerstehende Wohnimmobilie gemeldet. Den aktuellen Ermittlungen zur Folge dringen bislang unbekannte Täter/-innen in eine leerstehende Wohnimmobilie in Freden ein und entwenden aus dem Objekt Diebesgut mit einem Wert im niedrigen fünfstelligem Bereich. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom vergangenen Donnerstag, den 06.05.2021 bis zum Samstag, den 08.05.2021. Durch Beamte der Polizei Alfeld wurde der Tatort aufgenommen. Die Spurensicherung wurde durch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Hildesheim durchgeführt. Die Sachbearbeitung erfolgt durch das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminalermittlungsdienstes der Polizeiinspektion Hildesheim. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell