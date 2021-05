Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze - Fahrten unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Hildesheim (ots)

Elze (pie).

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Eime:

Am Samstag, den 08.05.2021, gegen 22:13 Uhr wurde der 24-jährige Fahrer eines Ford in der Bantelner Straße in 31036 Eime im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der 24-jährige Alfelder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde daher eines Strafverfahrens, wegen eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss in Banteln:

Am Samstag, den 08.05.2021, gegen 22:35 Uhr wurde der 50-jährige Fahrer eines Audi in der Göttinger Straße in 31028 Gronau (Leine) OT Banteln im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurden Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Dem 50-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell