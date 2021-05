Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Alfeld - Verkehrsüberwachung durch Geschwindigkeitsmessung

Hildesheim (ots)

Alfeld (hey) - Am Samstag, den 08.05.2021 wurden durch die Polizei Alfeld in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Alfeld durchgeführt. Insgesamt wurden 8 Verstöße gegen die Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Ein PKW wurde mit 31km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50km/h gemessen.

