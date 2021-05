Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung L469 Adenstedt

Hildesheim (ots)

Alfeld (hey) - In der Nacht von Freitag, den 07.05.2021 auf Samstag, den 08.05.2021 wurde an der L469 (Fahrtstrecke Sack in Richtung Adenstedt) an einem Feldweg im Kurvenbereich illegal Müll entsorgt. Es handelt sich um ca. einen halben Kubikmeter Abfall bzw. Sperrmüll. Zeugen die Hinweise auf den oder die Verursacher/-innen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer: 05181-91160 in Verbindung zu setzen. Durch die Polizei Alfeld wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

