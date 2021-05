Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auto zerkratzt

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Unbekannte Personen zerkratzten am Freitag zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr an einem Jaguar eines Autohauses die rechte Fahrzeugseite. Der Pkw war in der Bahnhofsstraße am Fahrbahnrand geparkt. Der Schaden wird auf ca. 150 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel. 05066/9850.

