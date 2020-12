Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Bezug nach Osthessen - Festnahmen nach Einbrüchen in Elektrofachmärkten - Bad Soden-Salmünster und Schlüchtern

OsthessenOsthessen (ots)

Die Polizei nahm drei Personen im Alter von 18 und 25 Jahren vorläufig fest, die im dringenden Tatverdacht stehen, an den Einbrüchen in ein Elektrofachgeschäft am Donnerstag, 3. Dezember in Bad Soden-Salmünster und am Montag, 7. Dezember in Schlüchtern beteiligt gewesen zu sein. In beiden Fällen war mit einem Auto in die Eingangstür der Geschäfte gefahren und anschließend hochwertige Handys und Tablets aus den Vitrinen gestohlen worden (wir berichteten). Nach intensiven Ermittlungen des Fachkommissariats 21 in Hanau in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Osthessen wurde ein 25-jähriger Tatverdächtiger aus Grebenhain (Vogelsbergkreis) am frühen Montagmorgen in Dipperz (Landkreis Fulda) festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Eine 18-jährige Tatverdächtige und ein gleichaltriger Mann, beide aus dem Vogelsbergkreis, sind im Bereich Grebenhain festgenommen worden, nachdem sie mit einem Fiat Panda von der Fahrbahn abgekommen waren. Vor der Festnahme am Montagnachmittag wurden sie beobachtet, wie sie von einem an der Kinzigtalsperre (Bad Soden-Salmünster) abgestellten Pkw die Kennzeichen gestohlen hätten. Anschließend seien sie mit einem Kleinwagen weggefahren, der zuvor am Wochenende in Wächtersbach gestohlen wurde (wir berichteten). Die Grebenhainerin wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen ist der 18-Jährige am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt worden. Gegen ihn wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Im Zuge der Festnahmen führte die Polizei auch Wohnungsdurchsuchungen durch. Die Beamten stellten hierbei Beweismittel unter anderem Handys, Tablets und Geld sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 09.12.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

