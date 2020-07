Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - IPhone mitgenommen

Landkreis Wittmund (ots)

In der Zeit von Sonntagmittag bis gestern Vormittag hebelten bislang Unbekannte einen Schaukasten eines IT-Unternehmens in der Herdestraße auf. In dem Schaukasten waren u.a. Handys ausgestellt. Der bzw. die Täter entnahmen anschließend ein Handy der Marke Apple aus dem Schaukasten. Sachdienliche Hinweise zur Täterermittlung werden an die Polizeistation in Esens unter 04462/911-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

