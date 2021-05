Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drogenfahrten und Fahren ohne Fahrerlaubnis im Bereich des PK Elze

Hildesheim (ots)

Elze (pie).

Drogenfahrt in Eime:

Am Donnerstag, den 06.05.2021, gegen 18:05 Uhr wurde ein VW Golf aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont in 31036 Eime im Bereich der Triftstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen dieser konnten beim 25-jährigen Fahrer Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel erlangt werden. Ein durchgeführter Urintest erhärtete diesen Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Drogenfahrt in Gronau (Leine):

Am Mittwoch, den 05.05.2021, gegen 16:33 Uhr wurde in der Ladestraße in 31028 Gronau (Leine) ein E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle können beim Fahrer des E-Scooter Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte diesen Verdacht. Dem 31-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Zudem befand sich am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen. Es wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Verkehrsordnungswidrigkeit wegen eines Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Eime:

Bereits am Dienstag, den 04.05.2021, gegen 20:54 Uhr wurde der Audi eines 19-Jährigen in der Dunser Straße in 31036 Eime kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren, wegen eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell