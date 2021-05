Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beschädigte Wohnungstür in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Im Tatzeitraum vom 22.04.2021 bis zum 01.05.2021 wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Wohnungseingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Böttcherstraße in 31008 Elze beschädigt. Die Polizei Elze ermittelt und bittet mögliche Hinweisgeber/innen sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell