Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Wellbrunnen(al) In der Zeit von Donnerstag, 06.05.21 ca. 20 Uhr, bis zum Samstag, 08.05.21 ca. 10 Uhr ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, anhand der Spurenlage ggf. ein Paketzusteller oder ähnliches Fahrzeug, beim Rangieren an o.g. Örtlichkeit an einen Zaun gestoßen und hat einen Sachschaden von ca. 200 EUR verursacht. Wer Hinweis zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.

