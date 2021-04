Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Versuchter Einbruch

Baden-Baden (ots)

Die Aufmerksamkeit eines Bewohners hinderte am Donnerstagabend offenbar einen Einbrecher an der Vollendung seines Vorhabens. Gegen 22 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Berslauer Straße Geräusche aus dem Eingangsbereich. Als er das Licht einschaltet und nachschauen wollte, trieb er dadurch offenbar den Unbekannten in die Flucht. Durch dessen Hebelversuche an selbiger entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden, unterstützt durch Kriminaltechniker, haben die Ermittlungen aufgenommen.

