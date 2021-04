Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlerhöhe, B 500 - Mit dem Schrecken davon gekommen

Bühlerhöhe (ots)

Lediglich Sachschaden hatte ein Motorradfahrer am Donnerstagabend nach einem Unfall auf der Schwarzwaldhochstraße zu beklagen. Der 19-Jährige war gegen 20:55 Uhr mit seiner Kawasaki zwischen Bühlerhöhe und Sand unterwegs, als er offenbar aus Unachtsamkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Bike verlor. Durch den folgenden Sturz und das Abkommen von der Fahrbahn entstand an seiner Kawasaki ein Schaden von rund 7.000 Euro. Er selbst wurde glücklicherweise nicht verletzt.

/rs

