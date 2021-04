Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, L 90 - Rollerfahrerin schwer verletzt

Willstätt (ots)

Eine Rollerfahrerin hat sich am Donnerstagnachmittag nach einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein von der B 28 abfahrender VW-Lenker beim Einbiegen auf die L 90 die Vorfahrt einer herannahenden Zweirad-Lenkerin missachtet, was gegen 15:15 Uhr zur folgenschweren Kollision führte. Die Unfallstelle musste vorübergehend gesperrt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 3.000 Euro beziffert.

