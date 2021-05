Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Corona-Verstöße im Stadtgebiet Hildesheim

Hildesheim (ots)

Hildesheim (js). Im Rahmen eines Einsatzes zu einer Ruhestörung in der Nordstadt stellten die eingesetzten Beamten am Freitag, den 07.05.2021 gegen 22.00 Uhr, in der Wohnung drei Haushalte anstatt der erlaubten zwei Haushalte fest. Gegen die drei Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Desweiteren hielten sich insgesamt fünf Personen entgegen der nächtlichen Ausgangsbeschränkung draußen im Stadtgebiet Hildesheim auf. Ein 20-Jähriger versuchte sich fußläufig der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch im Nahbereich gestellt werden.

