Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher suchen Eisdiele auf

Karlsruhe (ots)

Münzwechselgeld im unteren dreistelligen Bereich haben unbekannte bei einem Einbruch in der Nacht zum Samstag in Durlach erbeutet.

Zwischen 19 Uhr und 7 Uhr verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Eisdiele in der Pfinztalstraße. Im Verkaufsraum öffneten die Diebe eine Schublade und nahmen das darin befindliche Wechselgeld an sich. Weitere Schränke und Schubladen wurden durch sie nach ersten Einschätzungen nicht geöffnet. Mit ihrer Beute verschwanden die bislang unbekannten Täter aus dem Eisgeschäft.

Zeugen die hierzu Angaben machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell