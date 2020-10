Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Scheinwerfer von Arbeitsmaschine entwendet

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Zwischen Dienstag (29. September, 18 Uhr) und Donnerstag (1. Oktober 2020, 6 Uhr) entwendeten Unbekannte aus einer Halterung an einer Arbeitsmaschine, die in der Straße "Zur Silberkuhle" in Drolshagen-Husten geparkt war, vier Scheinwerfer. Diese wurden lediglich abmontiert, sodass an der Maschine keine weiteren Beschädigungen entstanden. Insgesamt betrug der Wert der Beute 240 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell