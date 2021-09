Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener Autofahrer begeht zweimal Unfallflucht (28.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Unfälle begangen hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr in Schwenningen und Villingen. Ein 27-jähriger Skoda Fabia-Fahrer prallte in der Allenstraße zunächst gegen ein Verkehrszeichen. er flüchtete dann mit dem Autonach Villingen, wo er auf der Straße "An der Schelmengaß" nach rechts von der Fahrbahn abkam und hier gegen einen Hydranten stieß. Da ein Kennzeichen vom Auto an einer Unfallstelle zurückblieb, konnte die Polizei den Fahrer schnell ausfindig machen. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkohol-Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell