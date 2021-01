Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.01.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Nordheim: In der Nacht von Sonntag auf Montag geriet in der Waldenserstraße in Nordhausen ein Fahrzeug in Brand. Der Pkw war in einem Schuppen abgestellt und brannte in der Folge komplett aus. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. An dem Opel und dem Schuppen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Lauffen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

