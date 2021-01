Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.01.2021 mit einem Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim: Verkehrsschild umgefahren - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Donnerstag, den 7. Januar, und Montag, den 11. Januar, ein Verkehrsschild in der Ortsstraße in Billigheim beschädigt und flüchtete anschließend. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr vermutlich mit einem LKW auf der Mosbacher Straße in Billigheim-Allfeld und bog von dort aus in die Ortsstraße ab um nach Billigheim zu fahren. Hierbei überfuhr er ein Verkehrsschild, welches auf einer Verkehrsinsel angebracht war. Es entstand Sachschaden in bislang Unbekannter Höhe. Die Polizei Mosbach bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

