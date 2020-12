Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Dienstag, 22. Dezember 2020, 21:45 Uhr, fiel Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Pkw auf, der auf der Autobahn 28 in Richtung Bremen unterwegs war. Am VW stellten sie beim langsamen Vorbeifahren Unfallschäden und einen defekten Scheinwerfer fest.

Für eine eingehendere Kontrolle wurde der VW auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hasbruch angehalten. Aus dem VW, der mit vier jungen Männern besetzt war, drang intensiver Geruch von Marihuana. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus Nienburg zeigte Anzeichen, die auf eine Beeinflussung von Drogen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Test zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Kokain an. Aus diesem Grund musste ihm später durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle, bei der Beamte aus Delmenhorst unterstützten, wurden bei einem 20-jährigen Mitfahrer aus Nienburg und im Pkw Betäubungsmittel gefunden. Diese wurden beschlagnahmt.

Gegen den 21-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der 20-jährige Mitfahrer wird sich wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

