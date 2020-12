Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Großenkneten

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 23.12.2020, kam es im Laufe des Nachmittages zu einem Einbruch in der Gemeinde Großenkneten. Bisher unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses und brachen ein Fenster auf, wodurch sie in das Haus eindrangen und das Haus praktisch komplett durchwühlten. Zum Diebesgut und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

