Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eigentümer eines entwendeten Fahrrades gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Die Polizei Hude sucht im Rahmen der Ermittlungen zu einem Fahrraddiebstahl, den Eigentümer oder die Eigentümerin eines schwarzen Herrenfahrrades, welches am Dienstag, 22. Dezember 2020, gegen 11:25 Uhr, am Bahnhof in Hude entwendet wurde.

Bislang liegen lediglich Hinweise auf den Beschuldigten vor, jedoch nicht auf den Eigentümer/die Eigentümerin des Fahrrades. Wo sich das Fahrrad aktuell befindet ist nicht bekannt. Es handelte sich jedoch um ein schwarzes Herrenfahrrad.

Der Eigentümer/ die Eigentümerin kann sich unter der Telefonnummer 04408 809030 mit der Polizei Hude in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell