Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Sachbeschädigungen in Wohnsiedlung in Stadland gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Die Polizei Nordenham sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der Nacht von Freitag, 18. Dezember 2020, auf Samstag, 19. Dezember 2020, in der Wohnsiedlung "Lübbenland" in Stadland - Rodenkirchen zugetragen hat.

Bislang unbekannte Täter beschädigten Teile der Weihnachtsdekorationen und schoben Pkw-Anhänger in angrenzende Gräben.

Zeugen, die gegen 03:00 Uhr Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

