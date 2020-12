Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfallflüchtiger nach Verkehrsunfall in Rodenkirchen ermittelt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Dienstag, 22. Dezember 2020, kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz eines Discounters an der Marktstraße in Rodenkirchen.

Ein 89-jähriger Stadländer beschädigte beim Ausparken mit seinem PKW Dacia zwei ordnungsgemäß geparkte Pkw anderer Kunden.

Obwohl er von Zeugen auf den Unfall angesprochen wurde, entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich bei der Polizei zu melden oder um die verursachten Schäden zu kümmern.

Anhand der Zeugenangaben konnte der Verursacher rasch ermittelt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

Personen kamen bei diesem Verkehrsunfall nicht zu Schaden. Die Höhe der Sachschäden kann derzeit noch nicht angegeben werden.

