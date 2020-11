Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Diebstähle aus Autos

InsheimInsheim (ots)

Auf unverschlossene Autos hatte es ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Insheim abgesehen. Nach bisherigen Ermittlungen wurden insgesamt neun unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und durchsucht. In sechs Fällen wurde Bargeld und eine Geldbörse entwendet. Zeugen, die in der fraglichen Zeit in Insheim Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 06341/2870 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Unsere Tipps! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Verschließen Sie ihr Fahrzeug, wenn sie dieses abstellen.

