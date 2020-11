POL-PDLD: 55-Jähriger Vermisster wieder aufgetauch

Polizeidirektion Landau

Der 55-Jährige aus Offenbach an der Queich, der am 03.11.2020 als vermisst gemeldet wurde, ist heute Morgen (04.11.2020) wohlbehalten an seiner Arbeitsstelle erschienen. Wo er sich die letzten Tage aufgehalten hat ist noch nicht geklärt.

