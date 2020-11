POL-PDLD: Zwei Pkw-Fahrer unter Drogenfluss

Polizeidirektion Landau

Gleich zwei Pkw-Fahrer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen, nachdem sie in Schweigen-Rechtenbach am 03.11.2020, gegen 11:45 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden und in beiden Fällen der Verdacht bestand, dass sie ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmittel geführt haben. Die 20-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Neben einer Geldbuße ist das Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss mit einem Fahrverbot bedroht.

