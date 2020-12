Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unbekannte spannten Drahtseil über Straße

MelleMelle (ots)

Die Meller Polizei ermittelt derzeit wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der sich am Sonntagabend im Mozartring ereignete. Unbekannte hatten in Höhe des Hauses Nr. 42 ein Drahtseil, mit dem normalerweise die dortige Grundstückszufahrt gesperrt wird, quer über die Straße gespannt und auf der gegenüberliegenden Seite an einem abgestellten Anhänger befestigt. Eine 61-jährige Radfahrerin bemerkte gegen 19.55 Uhr im letzten Moment das etwa 50cm über der Straße gespannte Seil und konnte durch eine Vollbremsung noch Schlimmeres verhindern. Die Ermittler der Meller Polizei bitten um Hinweise auf verdächtige Personen, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten. Telefon: 05422-920600.

