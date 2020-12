POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Pedelec gestohlen

Polizeiinspektion Osnabrück

In der Neelmeyerstraße, unweit der Ertmanstraße, erbeuteten Unbekannte zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, ein hochwertiges Pedelec der Marke Haibike, Modell XDuro All Mountain. Das weiße Mountainbike war an einem Zaun angeschlossen, als sich die Diebe an dem Schloss zu schaffen machten und das Zweirad mitnahmen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pedelec geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 zu melden.

